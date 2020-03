Notizie Inter, Di Canio massacra Eriksen e Lukaku

Paolo Di Canio si è soffermato sui due ultimi grandi acquisti dell’Inter davanti alle telecamere di Sky dopo la sconfitta dei nerazzurri contro la Juventus.

Ultime Inter, Di Canio contro Lukaku

In un Allianz Stadium deserto la Juve ha battuto l’Inter, con una prestazione incolore soprattuto da parte dei suoi uomini chiave, come Romelu Lukaku. L’attaccante belga è stato bacchettato dall’ex attaccante: “Non mi meraviglia veder far gol Lukaku contro le piccole, contro formazioni in cui la sua fisicità e il suo carattere gli consentono di sentirsi superiore e invece in queste gare non mi fa specie che non sia pervenuto. Per me non è una cosa nuova, l’ho studiato in 7 anni di Premier League“. Il bomber ex United è stato contenuto dalla coppia De Ligt–Bonucci ed ha perso il duello con CR7. Anche se alla fine l’uomo partita è stato Dybala, sicuramente il portoghese si è distinto per quanto mostrato in campo contro l’Inter. Da ricordare, però che già a novembre Di Canio aveva definito Lukaku come un “panterone moscione”, per evidenziare la poca cattiveria che spesso non permette all’attaccante di arriva al gol.

Inter news, il problema di Eriksen

Nemmeno il danese è esente da critiche: “Ci sono calciatori problematici, che litigano col mister, sbraitano. Ma poi con questi è facile risolvere le questioni. Con Eriksen no, non funziona così. Parla poco, non si lamenta, più facile che s’incupisca e non renda. Questo può essere un problema se le cose dovessero cominciare a non andare per il verso giusto“.