Lopez dopo Sassuolo-Brescia: “Salvezza? Bisogna avere un’altra rabbia”

Lopez dopo Sassuolo-Brescia

Lopez, tecnico del Brescia, ha parlato ai microfoni Sky dopo la brutta sconfitta contro il Sassuolo. Disfatta pesante, e che sicuramente da un’altra mazzata al club di Cellino, al momento nel baratro in classifica. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione:

“Fino al gol di Caputo abbiamo giocato bene, poi abbiamo cominciato a pressare e muoverci male. Il secondo tempo è stato brutto, non siamo rientrati in partita, in Serie A queste cose non puoi permettertele perchè alla fine le paghi. Papetti? Era stato provato già in settimana, l’infortunio di Cistana ci ha convinti a farlo giocare, anche vedendo gli allenamenti. E’ stato bravo, bisogna essere bravi a farlo crescere. Sulla salvezza? Dipenderà da noi come dalle altre squadre in classifica. Dobbiamo decidere se vogliamo essere quelli del primo o del secondo tempo di stasera. Per raggiungere la salvezza devi avere rabbia e voglia di farcela”.