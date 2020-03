Tweet on Twitter

Juventus-Inter: la moviola, due episodi dubbi

Ultime Juve-Inter, Giuda promosso. Asciutto e senza strappi né eccessi, così Guida ha diretto questa strana Juve-Inte.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la moviola della gara, in uno stadium che faceva rimbombare ogni fischio, è stata positiva.

Gli episodi chiave sono due. Al 3’ giusta analisi sul tocco incolpevole di Young sul tiro ravvicinato di Douglas Costa: la mano, che il nerazzurro ritrae, è chiusa sul corpo, per il giornale non era rigore.

Stesso discorso all’11’ a parti invertite, quando la palla carambola sulla gamba di Bonucci in area, per poi rimbalzare sul braccio del centrale bianconero, anche in questo caso era attaccato al corpo.

Ultime moviola Juventus-Inter: gli altri episodi della gara di ieri sera

L’assenza del pubblico costa però un rosso diretto a Padelli che viene sentito mentre protesta. Scappa qualche parola di troppo dalla panchina dopo il giallo, non sbagliato, a Brozovic al minuto numero 79’.

Il tecnico campano usa il cartellini solo nel finale, se quello a Skriniar per fallo a Ronaldo davanti all’area ci può stare, sembra eccessivo quello mostrato al 71’ a Vecino. Nel finale ammonito anche Ronaldo che stizzito reagisce male. In una giornata fortemente condizionata dalle porte chiuse, poche polemiche arbitrali e tante buone direzioni. Saranno mica i tifosi a mettere pressione ai fischietti italiani?