Inter-Getafe: gara spostata al Sud Italia?

Inter-Getafe: la gara potrebbe essere giocata a porte aperte al Sud Italia? E’ questa la nuova soluzione proposta dall’Inter per disputare la partita di Europa League.

Arrivano nuove indiscrezioni, questa volta dalla Spagna, in merito all’eventualità di spostare l’impegno di giovedì di Europa League tra Inter e Getafe in campo neutro.

Come riportato da Onda Cero, in particolare dal giornalista José Ramon de la Morena che ha infatti riportato l’idea.

Ieri sera la dirigenza nerazzurra stava ponderando l’idea di spostare la partita ina una Regione del Sud Italia.

Tuttavia restano alcuni dubbi. Sarebbe permesso ai giocatori dell’Inter di lasciare Milano? E come si può giustificare la partenza di una squadra di calcio, quando in queste ore la Polizia cerca di impedire l’accesso ai treni. Oggi, comunque, è attesa in merito la decisione dell’Uefa che deve esprimersi anche su altre gare.

Ultime Inter: problemi anche al ritorno

Il club nerazzurro ha problemi anche per disputare la partita di ritorno. Anche in Spagna, infatti, le partite europee potrebbero andare in scena a porte chiuse. Stessa sorte dovrebbe toccare a Siviglia-Roma e Barcellona-Napoli. Anche queste gare, per prevenire il rischio di epidemia da Coronoavirus, sono considerate a rischio.