Coronavirus, Serie A: si va verso lo stop, domani decide la FIGC. Il comunicato (UFFICIALE)

Coronavirus, la Serie A verso lo stop: domani arriverà la decisione definitiva della FIGC

Coronavirus, la Serie A si ferma | Ci sono nuovi aggiornamenti su quello che vi avevamo raccontato in mattinata: la Serie A potrebbe fermarsi, una vera e propria sospensione temporanea per il massimo campionato italiano. L’allarme Coronavirus si estende e trova ripercussioni anche sul mondo dello sport. Ieri la Serie A ha provato ad andare avanti, per cercare di portare i tifosi a seguire il calcio da casa. L’intenzione, magari, era quella di regalare agli stessi un momento di svago in questa complessa situazione vissuta nel Paese. Ma non è più la stessa idea di tutti gli organi competenti, in conflitto sulla decisione di scendere in campo. Questa sera Sassuolo-Brescia potrebbe essere l’ultima gara ad andare in scena, poi potrebbe arrivare lo stop. Decisione che verrà presa domani, con le indiscrezioni di Fantacalcio.it che anticipa una sospensione fino al 3 aprile. Una decisione che non si rispecchierà in Europa perché, al momento, pare che le partite andranno a giocarsi regolarmente. La prima decisione arriva da Parigi, con la gara tra Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund che si giocherà a porte chiuse.

Coronavirus, Serie A verso lo stop: il comunicato della FIGC

“Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha convocato per le ore 14 di domani, martedì 10 marzo, un Consiglio Federale straordinario in conference call per affrontare l’emergenza Covid-19. In ottemperanza alle misure adottate dal Governo per l’allerta legata al Coronavirus, al termine del Consiglio non si terrà la consueta conferenza stampa. Giornalisti, fotografi e operatori televisivi sono invitati a non stazionare sotto la sede della Federazione.

Al termine del Consiglio saranno inviati alle redazioni e pubblicati sul sito della FIGC un comunicato stampa e un video con le dichiarazioni del presidente federale Gabriele Gravina“.