Coronavirus: Serie A si fermerà, la soluzione per assegnare lo Scudetto

Coronavirus: Serie A pronta a dire basta. Anche Serie B e C ferme. Come riportato dal Corriere dello Sport, ormai l’orientamento sembra essere quello di stoppare la A, la B e la C.

Se la Serie A andrà in naftalina fino al 3 aprile, bisognerà trovare una soluzione per assegnare lo Scudetto e stabilire chi sarà retrocesso.

Oggi il presidente della Figc sentirà anche la UEFa. La notizia è che a Nyon da tempo è stato istituito un gruppo di lavoro, in contatto con tutte le Leghe e le Federazioni. Il problema non è solo italiano ma potrebbe riguardare anche altri Paesi (oggi c’è una riunione con lo stesso argomento della Premier League). C’è l’esigenza di armonizzare il calendario di tutte le Federazioni.

Coronavirus: rimandato Euro 2020?

Se Euro 2020 fosse spostato al 2021 i tornei nazionali avrebbero maggiore tempo per finire a giungo inoltrato. Certo, il caldo potrebbe fare la differenza ma la classifica sarebbe più giusta.

Un’alternativa? Il primo incontro del 12 giugno a Roma potrebbe essere slittato in avanti di una settimana (idem tutti gli altri) comprimendo le gare in un minor tempo. In questo modo la Serie A potrebbe finire entro il 31 maggio, magari sacrificando la Coppa Italia (da assegnare ad agosto?).

Coronavirus: la Champions non si ferma

Il discorso è diverso per le coppe europee che invece non si fermeranno. Almeno per ora. Questa settimana Valencia-Atalanta e Inter-Getafe si giocheranno a porte chiuse. Stesso provvedimento a breve sarà preso per Juventus-Lione della prossima settimana. La UEFA non molla.