Scudetto Serie A 2020, Lazio beffata?

Coronavirus Serie A Diaconale | La Serie A si prepara a capire come affrontare definitivamente la questione Coronavirus. L’emergenza resta alta, intanto, nella giornata di domani, ci sarà l’incontro straordinario per decidere se slitterà al 3 aprile tutta la ripresa del campionati italiano. Possibile sospensione del campionato e quindi a chi sarà assegnato lo scudetto Serie A 2020? Se la Serie A andrà in naftalina fino al 3 aprile, bisognerà trovare una soluzione per assegnare lo Scudetto e stabilire chi sarà retrocesso per la prossima stagione. Intanto, il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, chiarisce la situazione.

Serie A, Scudetto 2020: parla Diaconale della Lazio

Queste le parole del dirigente della Lazio in vista alla riunione di domani:

“Non sarà facile imbrogliare il presidente Claudio Lotito da parte di ministri demagoghi e dirigenti irresponsabili. Non capiscono come fermare il campionato, significherebbe far saltare tutti i diritti televisivi e molte squadre sarebbero condannate al fallimento.

La paura è che il campionato attuale faccia la fine di quello interrotto dallo scoppio della Grande Guerra, quell’interruzione diventò l’occasione per negare alla Lazio il riconoscimento di uno scudetto conquistato sul campo. Situazione di massima incertezza provocata dall’emergenza sanitaria che paralizza il paese. Non bisogna cadere al panico per il coronavirus, al momento l’interruzione del campionato è una ipotesi ancora da verificare. Si deciderà tutto domani”.