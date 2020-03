Coronavirus Serie A, stop al calcio italiano: l’ok di Di Maio

Coronavirus Italia, Serie A Di Maio | Contimua l’emergenza in Italia riguardo la situazione legata al Coronavirus. Il mondo del calcio e della Serie A, ma nello specifico tutto il mondo dello sport in Italia, sembra destinato a fermarsi. Per domani, martedì 10 marzo, è stata convocata la riunione straordinaria del Presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Oggi, invece, ci ha pensato il presidente del CONI Giovanni Malagò a convocare la riunione straordinaria in Sala Giunta dove sono state convocate tutte le Federazioni. Intanto Di Maio parla del problema Serie A.

Coronavirus Italia, le parole di Di Maio sulla Serie A

Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri, ha parlato del caso Coronavirus in Italia e delle ripercussioni che può avere sul calcio e il mondo dello sport nel nostro paese. Tanta confusione nel mondo del calcio italiano, in particolare in Serie A. Ha parlato il Ministro Di Maio riguardo l’emergenza ai microfoni di Tuttomercatoweb:

“Ci sono misure che richiedono il massimo della responsabilità e lo dico a tutto il mondo del calcio. Esprimo la mia vicinanza al Ministro Spadafora in merito alle ultime dichiarazioni. In questo momento sta cercando di convincere tutto il mondo del calcio che è meglio non giocare. Perché se ci sono dei giocatori positivi, questi a loro volta possono contagiarne degli altri e, tornando a casa, possono contagiare altri cittadini”.