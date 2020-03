Serie A, Giovanni Malagò convoca una riunione straordinaria

Emergenza Coronavirus in Italia. Il mondo del calcio sembra fermarsi. Non bastano le porte chiuse, il calcio e il mondo dello sport potrebbero fermarsi e a lungo. L'Itala intera sembra destinata a restare ferma fino al 3 Aprile. Intanto, per domani, martedì 10 marzo potrebbero arrivare decisioni drastiche riguardo il calcio. Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha convocato un Consiglio Federale con i massimi esponenti del calcio e con esponenti della politica per affrontare la questione. Oggi, invece, è stato il presidente del CONI Giovanni Malagò che ha indetto una riunione straordinaria per oggi pomeriggio alle ore 15.00 in Sala Giunta.

Emergenza Coronavirus – Malagò convoca una riunione straordinaria

Continua l’emergenza epidemiologica in Italia. Le misure di sicurezza nel paese richiedono interventi sempre più urgenti in materia di contenimento per la diffusione del virus COVID 19. Intanto, il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha indetto una riunione straordinaria per oggi pomeriggio alle ore 15.00 in Sala Giunta con tutte le Federazioni.

Le Federazioni degli Sport Professionistici (Calcio, Pallacanestro, Golf e Ciclismo);

Le Federazioni degli Sport di Squadra (Baseball, Softball, Handball, Pallanuoto, Pallavolo, Rugby, Hochey Ghiaccio, Hockey Prato, Hockey a Rotelle, Football Americano, Cricket e Palla Tamburello).

All’incontro saranno presenti anche le due Federazioni di servizi (Medici Sportivi e Cronometristi). I Presidenti che non potranno essere presenti di persona si collegheranno via Skype.