Coronavirus Italia, Conte: “Stop al campionato!” (UFFICIALE)

Coronavirus Italia: Conte dice basta al campionato

Coronavirus Italia Conte | Clima di grande tensione, e soprattutto di paura in Italia, dove i casi da Coronavirus stanno aumentando giorno dopo giorno. Le attività sportive soprattutto ne hanno risentito parecchio, e già negli ultimi due giorni si sono disputate delle gare a porte chiuse. Il campionato è ormai condizionato, e il Premier Conte è da poco intervenuto sulla questione, dando degli annunci importantissimi:

“Stop al campionato, nessuna ragione per continuare. Non sarà concesso l’utilizzo di palestre, tutti i tifosi devono prendere atto di questa decisione. Il tutto entrerà in vigore domani mattina”

Parole fortissime, e che adesso diventano legge. La Serie A, così come tutte le altre manifestazioni sportive, è stata interrotta, e ovviamente non si può assolutamente fare un pronostico su quando si tornerà a regime.

Stop alla Serie A: disastro annunciato

Nonostante in questi ultimi due giorni si siano giocate diverse partite, sembrava già impossibile riuscire a far proseguire le attività sportive come se nulla fosse. In questi ultimi giorni molti giocatori e addetti ai lavori avevano protestato per fermare il campionato, e da domani in avanti tutto sarà interrotto. Già nella giornata di oggi era intervenuto in proposito il ministro Spadafora, ecco quanto riportato dalla nostra redazione.