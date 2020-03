Coronavirus Italia, il CONI annuncia: stop alla Serie A

Si è conclusa da pochi minuti la riunione convocata al CONI a Roma dal presidente Giovanni Malagò: a causa dell’emergenza coronavirus, la Serie A va verso la sospensione.

Terminata la riunione al CONI, si va verso la sospensione

Una riunione straordinaria, alle quali erano presenti tutte le principali leghe, professionistiche e non: l’obiettivo è maturare una coscienza e soprattutto una misura ordinare per far fronte a quella che ormai sembra una vera e propria pandemia. All’uscita, Malagò ha annunciato il frutto dei lavori di questo pomeriggio: “Tutte le attività sportive ad ogni livello fino al 3 aprile. Viene richiesto al governo di emanare un apposito DPCM che possa superare quello attuale in corso di validità“. Per aversi quindi una sorta di ufficialità, servirà aspettare un nuovo decreto governativo che, anziché lasciare libero arbitrio alle leghe tra il disputare le gare e porte chiuse o fermarsi, imponga uno stop completo ad ogni attività agonistica.

I dettagli della pronuncia del Coni

Il prossimo passo prevede ora il compito affidato a Malagò d’informare il Premier Conte ed il ministro Spadafora a riguardo degli ultimi sviluppi. Nella nota consuntiva è possibile leggere come le competizioni a carattere internazionale, sia di club che di nazionali, non rientrano nel margine d’azione del comitato olimpico nazionale. Il che implica che Europa League e Champions League andranno avanti regolarmente, o comunque secondo quelli che saranno i dettami dell’UEFA. Resta pacifico l’atteggiamento del CONI di supporto ad iniziative quali l’armonizzazione dei calendari con le altre competizioni.