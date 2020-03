Calciomercato Napoli, Lozano andrà via: futuro tra Premier e Liga

Calciomercato Napoli, Lozano: è già addio. De Laurentiis punterà a venderlo

Calciomercato Napoli – Lozano | E’ stato acquistato a prezzi record nella scorsa sessione di mercato, diventando il colpo più oneroso dell’intera storia del Napoli. Ci sono voluti 38 milioni di euro per Hirving Lozano, che ha deluso alla sua prima grande chance in Europa. Su di lui c’erano tutti gli occhi dei tifosi e degli addetti ai lavori, assieme all’altro calciatore proveniente dall’Eredivisie, Matthijs De Ligt. Non ha convinto il messicano, al contrario dell’olandese che sta ben facendo con la Juventus e adesso, Aurelio De Laurentiis, potrebbe decidere di venderlo dopo solo un anno dal suo arrivo.

E’ chiaro che Lozano non potrà essere ceduto alla stessa cifra d’acquisto, sarà compito del suo forte procuratore, Mino Raiola, tenere alto il costo del cartellino, perché il patron azzurro non ha alcuna intenzione di trovare un’esagerata minusvalenza.

Ultime Napoli, il futuro di Lozano è lontano dagli azzurri: proposte da Inghilterra e Spagna

Non è felice Hirving Lozano, da quando è arrivato Gennaro Gattuso al Napoli, ha trovato ancora meno spazio nel tridente offensivo. Precisamente ha trovato il campo in sole sei occasioni, partendo da titolare solo nel match di Coppa Italia contro il Perugia. Nient’altro che questo per il calciatore messicano, pronto dunque a lasciare gli azzurri a fine stagione. Su di lui, come annunciato dal portale iberico ‘Todo Fichajes’, ci sarebbe sempre Carlo Ancelotti, che se lo porterebbe volentieri a Liverpool, per regalare all’Everton il talento messicano e permettergli una vera e propria rinascita.

Assieme ai toffees, in Inghilterra, c’è anche il West Ham. Occhio però alla soluzione in Liga: l’Atletico Madrid vedrebbe in lui ancora un obiettivo e potrebbe cogliere al volo l’occasione di acquistarlo ad un prezzo inferiore ai circa 40 milioni spesi nella scorsa estate dal club azzurro.