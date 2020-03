Calciomercato Napoli: Jovic l’obiettivo, ma solo con la Champions

Calciomercato Napoli: Jovic l’obiettivo dell’attacco

Calciomercato Napoli Jovic | L’attaccante del Real Mardid, Luka Jovic, è un obiettivo del Napoli per la prossima stagione. Il club azzurro ha messo nel mirino l’ex attaccante del Francoforte, che è in rottura con il club spagnolo. Scarso minutaggio e poca fiducia per la sua avventura fino a questo momento al Real Madrid. Il Napoli si prepara alla rivoluzione della squadra in vista della prossima stagione.

Ultime Napoli, Jovic nel mirino: ma solo con la Champions

Al Real Madrid non sta trovando lo spazio che desiderava, nonostante fosse arrivato come grande colpo per i numeri da urlo che ha avuto con la maglia dell’Eintracht Francoforte. Il calciatore, arrivato per 60 milioni dalla Bundesliga, potrebbe lasciare la Liga in estate per molto meno. Il Napoli ci pensa, anche perché il Real Madrid non farà resistenza per una sua cessione visti i tanti attaccanti a disposizione. Il Napoli valuta il colpo in attacco, visto che Milik quasi sicuramente sarà ceduto, forse proprio in Liga, dove c’è l’Atletico Madrid. Jovic piace al Napoli, già dai tempi dell’Eintracht Francoforte. Il problema è legato alla Champions League che il Napoli potrebbe non raggiungere. Senza Champions per il Napoli diventerebbe molto difficile poter portare un colpo simile in Serie A. Lo stipendio attuale di Jovic è di circa 10 milioni l’anno, che è pronto a ridursi per rilanciarsi.