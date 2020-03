Calciomercato Napoli: Bonaventura è il colpo a zero per Gattuso

Calciomercato Napoli, Bonaventura per giugno: chance a parametro zero

Calciomercato Napoli – Bonaventura | Continuerà il percorso verso il rinnovamento in casa azzurra, con il mercato del Napoli che non si fermerà agli ultimi acquisti piazzati nella sessione di gennaio. Al contrario, sarà un calciomercato corposo quello di Aurelio De Laurentiis, anche perché a fine stagione potrebbero arrivare delle cessioni importanti, compresa quella di Hirving Lozano che non sarà svenduto, ma ceduto soltanto a cifre che non siano troppo lontane da quelle spese nello scorso agosto. Il tecnico dei partenopei ripartirà dalle certezze che sta trovando quest’anno e una di queste, potrebbe passare da una sua vecchia conoscenza: Giacomo Bonaventura.

Ultime Napoli, Bonaventura è l’idea a costo zero per la prossima stagione: è un pupillo di Gennaro Gattuso

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Tuttosport, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Giacomo Bonaventura. Il calciatore del Milan sarebbe ben gradito da Gennaro Gattuso, tecnico che lo ha avuto a disposizione nel corso della sua esperienza rossonera. Il classe ’89 sembra essere giunto al termine della sua avventura al Milan, con il contratto in scadenza per giugno 2020 che potrebbe non essere rinnovato. E’ per questi che il Napoli, coordinato dal suo tecnico, potrebbe tentare l’affare a parametro zero per garantire a Rino Gattuso un uomo di fiducia per il suo centrocampo a tre.