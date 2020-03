Calciomercato Napoli, Allan via a fine stagione: Everton interessato

Calciomercato Napoli: Allan, anche l’Everton in corsa

Calcio Mercato Napoli Allan | Grandi movimenti di mercato in Serie A, sia in entrata che in uscita. Le big del nostro campionato stanno cercando di rinforzarsi in vista della prossima stagione, ma occhio anche alle avance dall’estero. Il Napoli in particolare si sta muovendo parecchio in queste ultime settimane, in particolar modo su rinnovi e cessioni. Qualche gioiello potrebbe infatti partire a giugno, e tra questi Allan. Il centrocampista brasiliano non sta attraversando un buon periodo, complice la situazione parecchio spinosa di metà stagione e un rapporto non idilliaco con Gattuso.

Ecco che le pretendenti sono tornate a farsi avanti, e dalla Spagna è arrivata oggi una notizia importante in merito: stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, su Allan ci sarebbe anche l’Everton. La squadra inglese è allenata da Ancelotti, che avrebbe l’opportunità di allenare nuovamente il brasiliano a distanza di qualche mese dal suo esonero al Napoli.

News Napoli: chi è la favorita per Allan?

Il futuro di Allan è al momento parecchio incerto, ma tutti gli indizi portano ad una partenza a fine stagione. Le avance non sono mancate e non mancheranno, soprattutto quelle provenienti da Parigi. Il PSG sta insistendo parecchio, e ha mosso già i suoi primi passi.