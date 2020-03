Calciomercato Juventus: Ferran Torres è il nome nuovo

Calciomercato Juventus: Ferran Torres sarà il nuovo Douglas Costa

Ultime mercato Juventus: Ferran Torres un’opportunità. Come riportato da Tuttosport, i bianconeri in estate sono pronti a ringiovanire e rivoluzionare l’attacco.

Se Cristiano Ronaldo è intoccabile, attorno a CR7 potrebbero cambiare alcune pedine. Potrebbe arrivare un bomber under 30 ed anche un esterno dalle caratteristiche di Douglas Costa.

La Juventus segue con attenzione Ferran Torres, 20 anni, ala destra del Valencia. Il classe 2000 è uno dei gioiellini della formazione bianconera: 5 gol e 6 assist tra campionato e Coppe.

Alla Juve il calciatore piace per due motivi importanti: oltre a convincere dal punto di vista tecnico e anagrafico, la sua situazione contrattuale è interessate. Ferran Torres ha il contratto che scade nel 2021 e per il momento non sembra intenzionato a rinnovarlo. Per questo motivo il club spagnoli, per evitare di perderlo a zero, dovrà cederlo in estate.

Una buona notizia per la Juve che con il club vanta ottimi rapporti dopo l’affare Cancelo. Quella pessima, però, è che questo tipo di situazione ha attratto anche Barcellona, Real Madrid e Atletico.

Ultime Juventus: serve anche una prima punta

Oltre all’esterno, i bianconeri seguono anche una prima punta giovane. Sfumato Haaland, che a gennaio ha preferito il posto fisso e il maxi ingaggio del Borussia Dortmund, i nomi per l’estate restano tre: Mauro Icardi (20 gol col Psg), Gabriel Jesus (18 gol col Manchester City) e Timo Werner (27 gol col Lipsia), che piace anche all’Inter.