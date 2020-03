Calciomercato Juventus, Dybala rinnoverà: i bianconeri ora sono convinti

Calciomercato Juventus: Dybala verso il rinnovo

Calcio Mercato Juventus Dybala | Una stagione sportiva adesso praticamente in stallo, con una Juventus che però nella serata di ieri si è aggiudicato il big match contro l’Inter. Grande prestazione da parte dei bianconeri, con un Dybala strepitoso al suo ingresso in campo. Il suo gol è stato di pregevole fattura, e con molte probabilità ha scacciato via ogni incubo per quanto riguarda la sua permanenza futura. L’attaccante argentino rinnoverà con la Juventus, e in società si pensa già alla strategia.

Trovare un accordo non sarà facile per via dei diritti d’immagine, ma per quanto riguarda le cifre si sa già qualcosa: i 7 milioni di euro annuali saranno solo un ricordo, si pensa addirittura ad arrivare verso la decina. Il prolungamento di contratto è una questione prioritaria per la Vecchia Signora, possibile che da qui a breve se ne possa riparlare. Questa la notizia riportata da cm.com.

Notizie Juventus: Dybala, rinnovo ma con rischio

La Juventus è sempre più convinta di offrire il rinnovo a Dybala, ma occhio anche a possibili sorprese di mercato. Sull’attaccante argentino ci sono diverse pretendenti, su tutte PSG e Real Madrid. I Blancos in particolare hanno sondato il terreno negli scorsi giorni, la pista potrebbe infiammarsi parecchio.