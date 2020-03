Calciomercato Inter, Werner: forte concorrenza da Liverpool

Calciomercato Inter: Werner resta un obiettivo, ma il Liverpool fa sul serio

Calciomercato Inter – Werner | I nerazzurri hanno messo nel proprio obiettivo quello di arrivare ad un attaccante importante per il proprio reparto offensivo. Diversi i nomi in pole, con l’idea Aubameyang che è sì una pista concreta, ma non bisogna dimenticare Timo Werner, pronto a dire addio alla Bundesliga e al Red Bull Lipsia. L’Inter avrebbe intenzione di affondare il colpo, ma è evidente che la concorrenza sarà alta. Il centravanti tedesco è l’oggetto del desiderio dei top club europei, con il Liverpool di Jurgen Klopp pronto a strapparlo alle concorrenti.

Ultime Inter, Liverpool su Werner, Marotta potrebbe arrivare al giocatore solo grazie alla clausola rescissoria: i dettagli dell’operazione