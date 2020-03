Calciomercato Inter, svolta Perisic: il Bayern Monaco lo riscatterà

Tweet on Twitter

Calciomercato Inter, decisione presa su Perisic: non tornerà a Milano

Calciomercato Inter – Perisic | La società nerazzurra ripartirà ancora dal mercato a fine stagione, con l’annuncio di Antonio Conte molto chiaro dopo la sconfitta contro la Juventus. C’è ancora un gap da colmare, troppo distante, nella qualità della rosa tra le primatiste di Serie A. Difficile poterlo colmare tra l’altro in un solo anno, nonostante l’Inter sia comunque lì, a lottare tra le prime posizioni. Ha perso sia andata che ritorno Antonio Conte, che ha fatto ammissione sulla superiorità degli avversari, proprio nel post-partita del derby d’Italia. Un mercato che ripartirà dalle risorse economiche del club interista, con alcuni riscatti che potrebbero portare un’importante cifra nelle casse nerazzurre. Una di queste riguarda Ivan Perisic: potrebbe essere riscattato dal Bayern Monaco.

News Inter, riscatto di 20 milioni per Perisic: il Bayern Monaco va dritto su di lui

Avrebbe cambiato idea la società bavarese: Ivan Perisic, adesso, potrebbe essere riscattato dal Bayern Monaco. Stando a quanto rivelano i colleghi tedeschi del ‘Kicker’, la società di Monaco di Baviera sarebbe intenzionata a riscattare l’esterno croato, di proprietà dell’Inter. Aveva subito un pesante infortunio, che lo terrà fermo ancora per un paio di settimane e dunque si era ipotizzato di un ritorno a Milano per l’ex Wolfsburg. Occhio però, perché dalla Germania fanno sapere che ci sarebbe comunque la volontà di andarlo a riscattare. La sua duttilità può essere importante per le due fasce del club tedesco, con la trattativa legata a Leroy Sanè del Manchester City che continua a trovare complicazioni. Sarà esercitato dunque il diritto di riscatto fissato a 20 milioni.