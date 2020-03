Calciomercato Inter: Chong rinnova con lo United

Calciomercato Inter: Chong rinnova, beffa per i nerazzurri

Inter, beffa per Chong. Tahith Chong rinnoverà il suo contratto con il Manchester United.

La stellina olandese sta per firmare un accordo pluriennale. Come riportato dal Daily Mail, nonostante il fortissimo interesse di Inter, Juve e Barcellona ci sarebbe stato nelle ultime ore un incredibile colpo di scena per quanto riguarda ill futuro del giovanissimo esterno, che è in scadenza di contratto a giugno.

Chong, dato ad un passo dall’Inter che ha già trattato più volte con l’agente, sarebbe pronto a firmare il rinnovo con il Manchester United, che gli ha offerto un contratto da 30.000 sterline a settimana come stipendio base (pari a 1,7 mln di euro l’anno).

Il talento, che l’Inter aveva già pensato di parcheggiare per un anno al Verona per arrivare a Kumbulla, potrebbe tirare un brutto scherzo a Marotta. Anche il Sassuolo si era fatto sotto per il calciatore che alla fine potrebbe non arrivare.

Ultime Inter: Chong, niente Italia?

Probabilmente a pesare sulla decisione di Chong sono state proprio queste voci. A Manchester, seppur giovane, è protagonista in Premier League mentre in Italia si sarebbe dovuto ambientare nel corso del tempo. Per questa ragione, molto probabilmente, il talento avrebbe deciso di restare seppur per soli 2 anni.