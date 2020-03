Calciomercato Inter, Chong ha firmato il rinnovo con lo United (UFFICIALE)

Tahith Chong non sarà un giocatore dell’Inter: il baby fenomeno ha firmato il rinnovo con il Manchester United, legandosi ai Red Devils per 3 anni.

Calcio mercato Inter, addio Chong

Era un colpo alla Pogba, e tutti sanno come Marotta sia bravo in certi affari. Ma stavolta non c’è riuscito: i diavoli rossi hanno convinto giocatore e agente a siglare un accordo che non lo rende più un free agent, con un contratto da 2 anni più uno opzionale. Adesso che non è più in scadenza, servirà il permesso di Solskjaer per poter accaparrarselo. Ecco le parole del suo agente Erkan Alkan: “C’è stato l’interesse di altri grandi club, abbiamo parlato con loro. Ma il Manchester United ha ideato un buon piano per Tahith. Lui vuole rimanere qui, nel club che lo ha preso dall’Olanda“. Alla fine ha prevalso la volontà del giocatore di restare in Premier, anche in virtu del progetto dell’Inter, che voleva cederlo in prestito in A per una stagione. Magari proprio al Verona nell’affare Kumbulla.