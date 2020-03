Calciomercato Inter, Aubameyang può arrivare: l’Arsenal ha già il suo sostituto

Tweet on Twitter

Calciomercato Inter, Aubameyang dirà addio ai Gunners: ci provano i nerazzurri

Calciomercato Inter – Aubameyang | Andrà a caccia di un attaccante, magari di livello enorme, per la prossima stagione. L’Inter si prepara a quello che potrebbe essere a tutti gli effetti un addio imminente, che è legato all’argentino Lautaro Martinez. Il ‘toro’ è corteggiatissimo dal club del suo connazionale, Lionel Messi. Sì, perché il Barcellona fa sul serio e allora ecco che il duo composto da Beppe Marotta e Piero Ausilio, andranno a piazzare il colpo per la prossima stagione. Tra i nomi in cima alla lista dei desideri, c’è sicuramente quello dell’ex Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang.

Notizie Inter, Aubameyang saluta l’Arsenal: i Gunners hanno già un sostituto, il gabonese si libera

L’Inter segue con attenzione diversi profili per il reparto offensivo, con un taccuino ben preciso di Antonio Conte. Il tecnico vorrebbe nella sua squadra il centravanti gabonese, Aubameyang. Il giocatore di proprietà dell’Arsenal, stando a quanto annunciato dai colleghi britannici del ‘Daily Express’, potrebbe dire addio a fine stagione. I Gunners avrebbero già individuato il suo sostituto, trovandolo nel nome di Donyell Malen. Il club londinese andrà a sborsare una cifra vicina ai 60 milioni per la future star del PSV Eindhoven.

Sulla giovane stella c’è anche forte la Juventus, che viene tagliata così fuori dalla concorrenza. Se i bianconeri sorridono poco sulla questione, sicuramente lo fanno di più i nerazzurri: adesso si potrà tentare l’affondo su Aubameyang, così da garantirsi un post-Lautaro Martinez senza troppi rimpianti.