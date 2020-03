Barcellona-Napoli, si gioca a porte chiuse: ufficialità in arrivo

Barcellona-Napoli, si gioca a porte chiuse?

Barcellona-Napoli, porte chiuse al Camp Nou. Potrebbe trasformarsi in un grosso vantaggio la notizia della chiusura dello stadio catalano in Champions League per il Napoli.

Mentre in Italia si riflette su un’eventuale sospensione del campionato, in Europa la Champions League ha tutto intenzione di andare avanti e disputare le gare di ritorno degli ottavi di finale che vedranno impegnate tre italiane.

La missione più difficile dura ad oggi spetta al Napoli che dovrà ottenere un risultato positivo al ‘Camp Nou’ dopo l’1-1 dell’andata. Per il Napoli, l’alleato in questo momento si chiama porte chiuse.

Secondo quanto riportato dal sito catalano ‘L’Esportiu’, c’è il rischio che a Barcellona si giochi senza tifosi come al ‘Mestalla’ per Valencia-Atalanta e, forse, al ‘Parco dei Principi’ per PSG-Borussia Dortmund.

Le autorità catalane temono il rischio di contagi: è previsto infatti l’arrivo di ben 5mila tifosi azzurri provenienti dall’Italia. Anche la Campania, recentemente, ha fatto registrare alcuni casi di positività al Coronavirus.

Ultime Napoli: si attende la decisione della UEFA

Il Barcellona, comunque, non ha ancora ricevuto comunicazioni ufficiali dall’UEFA in merito e attende una decisione dal massimo organismo sportivo europeo. Anche in Spagna si teme l’epidemia e si vuole fare di tutto per evitare questa eventualità.

Qualora si optasse per le porte chiuse, si tratterebbe certamente di svolta perchè la squadra di Gattuso non sarebbe condizionata dalla spinta e dal tifo passionale dei quasi 100mila del ‘Camp Nou’.