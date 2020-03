Udinese, Marino: “Fiducia nel Governo, sicuri che tra 1 mese tutto finirà?”

Udinese Fiorentina Marino| Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita contro la Fiorentina nel match della 26ª giornata di Serie A.

Udinese-Fiorentina, le parole di Marino

“Dobbiamo pensare al calcio. Ognuno pensa e dice che tra 1-2 mesi finisce tutto, ma siamo sicuri? Se non si ha fiducia nel Governo…Dobbiamo affidarsi al bene supremo della salutedi tutti. Noi guardiamo a noi, non ai risultati degli altri. Mancano tante partite, dobbiamo pensare a fare risultato. Siamo padroni del nostro destino. Senza il nostro pubblico perdiamo il fattore campo, è importante. Giochiamo anche per chi non è qui allo stadio”.