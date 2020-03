Sampdoria, Ranieri: “Situazione surreale, prendano la decisione giusta”

Ultime Sampdoria, Ranieri in conferenza stampa

Sampdoria-Hellas Verona Ranieri | Dopo la vittoria in rimonta con l’Hellas Verona, Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato a Sky Sport.

Sampdoria-Hellas Verona, le parole di Ranieri

“Abbiamo ribaltato una partita difficile con una squadra che gioca uomo contro uomo, non era facile. Oggi avete sentito tutto quello che dico, non c’era il caos del pubblico (ride, ndr). Partita surreale, ripeto cosa dicono gli altri. Noi siamo professionisti e andiamo avanti. Abbiamo parlato di cose nostre di calcio con Fabio a fine partita. Il bello del gioco del calcio è il gol, è importante creare occasioni da gol. Fabio sta ritrovando la sua vena realizzativa, chi fa tanti gol non dimentica come si fa, in allenamento è sempre molto determinato.

La partita è cambiata quando anche io mi sono messo con i 5 dietro. La palla entra sempre troppo facilmente, mentre noi usciamo nel secondo tempo. Siamo motivati e lo sappiamo, poi però non gira nel verso giusto. Tenere sempre i giocatori concentrati non è stato facile.

Io sono allenatore, gli altri devono prendere decisioni e fare la scelta giusta per i cittadini”.