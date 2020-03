Calciomercato Napoli, Mirabelli rivela: “Gattuso vuole fortemente Belotti”

Calciomercato Napoli, Belotti l’obiettivo per giugno: Gattuso spinge per lavorare con lui

Calciomercato Napoli Belotti Mirabelli | Andrea Belotti, attaccante del Torino, è finito fortemente nel mirino della SSC Napoli. Gennaro Gattuso spinge per lavorare con lui, ancora. Belotti e Gattuso hanno lavorati insieme già ai tempi del Palermo e Rino da sempre anche al Milan ha spinto per averlo a disposizione. L’idea del Napoli è quella di acquistare l’attaccante la prossima sessione di mercato, visto che Milik in scadenza nel 2021 quasi sicuramente non rinnoverà e sarà ceduto. Su di lui tanti club, tra cui l’Atletico Madrid. Il Napoli ha già acquistato Petagna per giugno, che piace al Torino e l’idea è quella di inserirlo nella trattativa che porterebbe in azzurro il ‘Gallo’. Intanto, Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan ai tempi di Gattuso, rivela un retroscena di mercato.

Ultime Napoli, arriva Belotti? Parla Mirabelli

“Spero che De Laurentiis confermi Rino, è stato bravissimo a calarsi subito nella parte di allenatore facendo gavetta, oggi sta raccogliendo i frutti delle tante esperienze. Belotti è già stato allenato da Gattuso, sarebbe una cosa positiva per entrambi ritrovarsi al Napoli. Belotti è un giocatore forte, è arrivato il tempo di cambiare per lui. Il mister lo chiedeva a noi già al Milan. Stiamo parlando di un giovane attaccante e un Nazionale, si integrerebbe bene nel gioco di Gattuso e in una piazza calda come quella di Napoli”.