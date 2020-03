Tweet on Twitter

Milan-Genoa, le parole di Zarbano

Milan Genoa Zarbano | Alessandro Zarbano, amministratore delegato del Genoa, è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare dell’attuale situazione in Serie A riguardo l’emergenza Coronavirus. Nel pre partita di Milan-Genoa, il dirigente ha spiegato cosa è accaduto riguardo il viaggio in Lombardia e il decreto legge emanato nella mattinata di oggi, il giorno del match con il Milan. Queste le sue parole:

“La squadra è arrivata a Milano ieri pomeriggio, il decreto è uscito questa mattina, e poi le notizie sono arrivate in mattinata. I calciatori hanno dimostrato responsabilità e maturità, sono rispettosi dei regolamenti. Noi vogliamo giocare e ci atteniamo alle decisioni che ha preso il Governo”.