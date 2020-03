Tweet on Twitter

Ultime Milan, bozza di accordo con Rangnick nonostante le smentite

Notizie Milan, altro che permanenza di Pioli. Come riportato da Sky Sport, Ralf Rangnick è stato contattato da Ivan Gazidis in questi mesi, con lui c’è una bozza di intesa per i prossimi anni.

Ed è stato questo il motivo per il quale Zvonimir Boban se ne sarebbe andato. Lui, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno scoperto di questi contatti dalla stampa. La decisione è stata presa senza condivisione. L’accordo è stato raggiunto senza coinvolgere l’area sportiva e per questo motivo è nata questa divisione interna alla società che ha portato all’addio del croato, che promette azioni legali, e anche alle riflessioni di Maldini e Massara.