Udinese-Fiorentina 0-0, risultato e tabellino: espulso Del Campo – LIVE

Nel primo posticipo dei recuperi della 26ª giornata di Serie A si affrontano alla Dacia Arena Udinese e Fiorentina: la gara è avara di gol ed emozioni.

Termina col risultato di 0-0 Udinese-Fiorentina

Nella prima frazione le due squadre hanno entrambe una grande occasione. Quella per i padroni di casa arriva al 28′ e capita sulla testa di Okaka, ma il colpo di testa dell’attaccante esce fuori di pochissimo. Allo stadio parte addirittura la musica che segue di solito i gol della squadra di casa, dato l’effetto ottico. Per gli ospiti il rimpianto più grande è quello di Milenkovic, che al 40′ colpisce al volo il pallone ma il pallone si stampa con violenza sul palo. Qualche problema fisico per Duncan sul finire della prima frazione, ma il centrocampista riesce a riprendersi e continuare il match.

Nella ripresa è stato allontanato al 54′ uno dei fisioterapisti dell’Udinese, Gomez Del Campo, per proteste ritenute eccessive dall’arbitro Fabbri. Succede poco anche nel secondo tempo, un tiro di Fofana finisce a pochi centimetri dal palo ma l’arbitro interrompe tutto per fuorigioco, mentre nel finale Musso è pronto su una bordata dalla distanza di Chiesa, potente ma centrale. Quarto pareggio consecutivo per i padroni di casa, per i viola il terzo risultato utile consecutivo: le due squadre hanno pensato soprattutto a non farsi male.

Il tabellino di Udinese-Fiorentina

UDINESE (3-4-1-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Mandragora, Jajalo (70′ Fofana), Sema; De Paul; Okaka, Nestorovski (62′ Lasagna). All. Gotti

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Badelj, Duncan, Castrovilli, Igor (71′ Cutrone); Chiesa, Vlahovic. All. Iachini

Ammoniti: Nestorovski (U)