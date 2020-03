Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di domenica 8 marzo 2020

Stasera in TV Calcio | tutte le partite in diretta: la guida tv di Calciomercato24 per scoprire dove vedere tutti i migliori eventi sportivi di giornata. Chiaramente, a causa dell’emergenza Coronavirus, molte gare sono state rinviate. Scopriamo insieme come e dove seguire gli eventi sportivi che invece si disputeranno.

Oggi in TV, tutte le partite di calcio in diretta domenica 8 marzo 2020

Premier League

Bundesliga

Liga

Serie A

Ligue 1

Il calcio in Tv non si ferma mai, di seguito tutti i canali da Sky Sport a Sky Calcio e tanto altro con DAZN. Per i programmi non sportivi della serata, trovi il palinsesto su youmovies.it con anticipazioni e indiscrezioni sui personaggi della televisione italiana. Oggi come di consueto il grande calcio in tv non si ferma, ecco la proposta visibile in chiaro o a pagamento. NON UTILIZZARE lo streaming online (Rojadirecta, pratica vietata).

Domenica 8 marzo 2020

01.00 Atlanta United-Cincinnati (MLS) – DAZN

12.00 Juventus-Genoa (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.30 Parma-SPAL (Serie A) – DAZN e DAZN1

14.00 Valladolid-Athletic (Liga) – DAZN

14.30 Sampdoria-Empoli (Campionato Primavera) – SI SOLOCALCIO

14.30 Mezzolara-Mantova (Serie D) – ELEVEN SPORTS

14.30 Grumentum-Foggia (Serie D) – ELEVEN SPORTS

14.30 Corigliano Calabro-Palermo (Serie D) – ELEVEN SPORTS

14.30 Lucchese-Prato (Serie D) – SPORTITALIA

15.00 Sampdoria-Verona (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

15.00 Milan-Genoa (Serie A) – DAZN e DAZN1

15.00 Virtus Entella-Ascoli (Serie B) – DAZN

15.00 Juve Stabia-Spezia (Serie B) – DAZN

15.00 Chelsea-Everton (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

15.00 St. Etienne-Bordeaux (Ligue 1) – DAZN

15.00 Monopoli-Casertana (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Bisceglie-Catania (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Picerno-Reggina (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.30 Bayern-Augsburg (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

16.00 Levante-Granada (Liga) – DAZN

17.00 Rennes-Montpellier (Ligue 1) – DAZN

17.30 Manchester United-Manchester City (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

17.30 Cavese-Potenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Sicula Leonzio-Rende (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Viterbese-Rieti (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Avellino-Ternana (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Teramo-Virtus Francavilla (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.00 Udinese-Fiorentina (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

18.30 Villarreal-Leganes (Liga) – DAZN e DAZN1

20.00 Gent-Charleroi (Jupiler League) – SPORTITALIA

20.45 Inter-Juventus (Serie A) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00 Benevento-Pescara (Serie B) – DAZN e DAZN1

21.00 Betis-Real Madrid (Liga) – DAZN

21.00 Lilla-Lione (Ligue 1) – DAZN

Rai Sport +HD