Serie A, Spadafora attacca la Lega Calcio: “Sono degli irresponsabili, pensano solo ai soldi”

Serie A, Spadafora attacca di nuovo la Serie A: “In Lega Calcio sono degli irresponsabili”

Serie A – Spadafora attacca la Lega Calcio | E’ una giornata caotica in Serie A, con il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, che non le ha mandate a dire alla Lega Calcio. Sì, perché nel corso di questo pomeriggio è stato ospite alla trasmissione di Rai Sport, ’90° Minuto’. Quelle che seguono, sono le sue parole in merito alla questione della sospensione del campionato: “Oggi non si è fermato tutto per un gesto irresponsabile della Lega Serie A e del Presidente Dal Pino. È vero, il dpcm di ieri contiene la misura delle porte chiuse, ma è anche vero che stiamo invitando in ogni modo il mondo del calcio, così come gli italiani più in generale, a prendere delle decisioni. La Serie A sembra sentirsi immune dal virus e soprattutto ignora i sacrifici che sta facendo tutto il nostro Paese. Fino alla fine ho provato di chiedere di evitare la sospensione del calcio perché so cosa vuol dire questo sport la domenica nella nostra Italia, ma adesso non possiamo più permetterci tutto questo. Ho ricevuto offese, insulti e minacce per questo, ma ciò che conta è la salute pubblica”.

Sulla mancata concessione della Serie A in chiaro: “Non sono contento dell’operato del Presidente Dal Pino, cos’altro deve succedere in Italia per vedere sospeso il campionato di Serie A? Io ho proposto di mandare leggermente in differita, ma in chiaro le partite, trovando solo risposte perplesse a livello economico, da Lega e Sky. Proprio in tal senso, voglio presentare un disegno di legge per correggere la Legge Melandri. Tutta la Serie A sembra non aver capito la gravità della situazione, anche l’esultanza di Pandev oggi, che abbraccia tutti i compagni, continua a dare un pessimo esempio”.

Serie A, martedì il Consiglio Federale. Le parole di Spadafora

“Il mio augurio è che si possa sospendere il campionato. Ho già espresso la mia opinione sulla Serie A, è vero che il decreto permette di giocare a porte chiuse, ma oggi speravo in un atto di responsabilità da parte della Lega, che non è arrivato. Confido nel buon senso”.