Serie A, Malagò | E' tornato a parlare il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Arrivano nuove dichiarazioni, direttamente dalla trasmissione in onda su Rai Due, 'Che tempo che fa'. Al programma condotto da Fabio Fazio, ha parlato nuovamente della situazione caotica vissuta in Serie A. L'allarme Coronavirus si è allargato anche sul calcio italiano, creando scompiglio tra gli organi competenti. Malagò è chiaro sulla situazione: "Bisognerebbe essere responsabili, sia nel pubblico, che nel privato. Nei giorni scorsi sembrava che questo allarme non ci fosse o che fosse stato preso sottogamba da parecchie persone. Stop al calcio? Io l'ho detto anche nei giorni scorsi, mi sono esposto dicendo che la salute viene prima di ogni cosa".

Nella giornata di martedì arriveranno notizie importanti in merito alla Serie A, prendendo una decisione definitiva in merito al proseguo del campionato italiano. Ne ha parlato Malagò poco fa, nel programma condotto da Fazio: “Domani chiamerò i presidenti e faremo un ragionamento univoco, non si possono vedere campionati che vanno avanti e campionati che invece si fermano. La Federazione si assume le sue responsabilità, come quella che si è presa sul giocare a porte chiuse, come permetteva il decreto. La Federazione può confermare di andare avanti oppure no, ma sarà importante andare tutti nella stessa direzione. Euro 2020? Competizione organizzata dalla UEFA, non possiamo sapere oggi cosa succederà”.