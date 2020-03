Serie A, le gare del pomeriggio non subiranno variazioni orarie: i dettagli

Serie A, partite in ritardo nel pomeriggio? | L’emergenza coronavirus è stata la causa del possibile rinivio di Parma-SPAL a pochissimi istanti dal calcio d’inizio. Il Ministro Spadafora stava decidendo per la sospensione completa della Seire A ma alla fine si è deciso per far disputare la gara.

Serie A, partite pomeridiane in orario

Al Tardini di Parma la gara comincerà con 75 minuti di ritardo dopo le disposizioni del Governo. Ciò avrebbe potuto causare problemi orari per le altre partite che invece, stando a quanto si apprende da Sky Sport e da DAZN, si giocheranno regolarmente.

Gli orari:

Parma-SPAL 13.45

Milan-Genoa 15.00

Sampdoria-Hellas Verona 15

Udinese-Fiorentina 18

Juventus-Inter 20.45

Sassuolo-Brescia lunedì 20.45