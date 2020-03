Tweet on Twitter

Sampdoria-Hellas Verona: highlights, risultato, sintesi e gol – VIDEO

Sampdoria-Hellas Verona 2-1: highlights, risultato, sintesi e gol | Allo Stadio Marassi di Genova si conclude il match di Serie A tra Sampdoria e Verona per la 26a giornata con la vittoria degli ospiti. Decisivo il gol di Zaccagni nel primo tempo, poi deciso come autogol di Audero per la Lega calcio. Nella ripresa la riprende Fabio Quagliarella.

Sintesi Sampdoria-Verona: highlights e gol

Il primo tempo si conclude con il vantaggio della squadra ospite. Decisiva la rete di Mattia Zaccagni, con la Lega che poi ha deciso di dare l’autogol ad Audero, portiere della Sampdoria. Nella ripresa la Sampdoria riesce a recuperare il match grazie al capitano Fabio Quagliarella che mette in gol due volte e porta tre punti ai suoi.