Coronavirus Serie A, Petagna non ci sta: “Nessuno ha vinto oggi, il calcio va messo da parte subito”

Coronavirus Italia, Serie A Petagna | Andrea Petagna, attaccante del Napoli in prestito alla SPAL, ha commentato quanto sta accadendo nelle ultime ore in Italia. Continui attacchi da parte delle istituzioni per giocare o no le partite di calcio. Intanto, martedì, ci sarà l’incontro per decidere se il campionato sarà sospeso. Alle ore 12:30, a Parma, allo stadio Ennio Tardini, è andata di scena Parma-SPAL, con ben 70 minuti di ritardo per un possibile annullamento della giornata. Alla fine le squadre sono scese in campo in un totale caos. Il match è stato deciso da Petagna, che ha segnato su calcio di rigore. Lo stesso calciatore, sui social, ha spiegato l’amarezza del momento attaccando chi ha deciso di poter giocare il match

Serie A, Petagna contro la decisione di giocare

“Oggi abbiamo giocato, siamo scesi in campo e ce l’abbiamo messa tutta. Ho anche segnato ma oggi nessuno ha vinto. In questo momento di difficoltà il calcio deve essere messo da parte. La salute di tutti gli italiani al primo posto. Poi torneremo a giocare”.