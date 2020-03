Parma-SPAL: highlights, risultato, sintesi e gol | Al Tardini è ricominciata la Serie A. La gara tra Parma e SPAL è iniziata con 75 minuti di ritardo, con il Governo che stava decidendo se sospendere o meno il campionato. E’ stata la prima partita disputata a porte chiuse per l’emergenza coronavirus.

Parma-SPAL, sintesi e highlights del match

Il primo tempo non ha vissuto emozioni particolari se non qualche azione pericolosa da parte degli uomini di D’Aversa. I gialloblù si sono resi pericolosi soprattutto con Gervinho e Kulusevski che in un paio di occasioni hanno sfiorato il gol del vantaggio, salvo poi trovare la chiusura dei difensori spallini. Da sottolineare, al 34′, l’infortunio per Arkadiusz Reca: al suo posto Felipe.

Nella ripresa la gara rimane tattica con il Parma che non graffia. Ne approfitta la SPAL che al 70′ ha una grande occasione dal dischetto. Sul pallone va Petagna che non sbaglia e regala il vantaggio ai ferraresi.