Parma-SPAL: highlights, risultato, sintesi e gol – VIDEO

Parma-SPAL: highlights, risultato, sintesi e gol | Al Tardini è ricominciata la Serie A. La gara tra Parma e SPAL è iniziata con 75 minuti di ritardo, con il Governo che stava decidendo se sospendere o meno il campionato.

Il primo tempo non ha vissuto emozioni particolari se non qualche azione pericolosa da parte degli uomini di D’Aversa. I gialloblù si sono resi pericolosi soprattutto con Gervinho e Kulusevski. Ne approfitta la SPAL che al 70′ ha una grande occasione dal dischetto. Sul pallone va Petagna che non sbaglia e regala il vantaggio ai ferraresi.