Tweet on Twitter

Share on Facebook

Oroscopo di domani 9 marzo: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 9 marzo 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Settimana faticosa per possibili contrattempi sul lavoro. Cercate di essere pazienti e dedicate del tempo al rapporto di coppia. Verso mercoledì le situazioni miglioreranno in generale.

Toro. Il vostro quadro astrale è positivo. Il lavoro vi offrirà ottime opportunità di crescita. L’amore procede alle stelle per i single, ma anche per le coppie consolidate.

Gemelli. Vi sentitte infastiditi e irritati. Lunedì non comincia bene ma occhio a riversare questi fastidi nel rapporto di coppia. Non prendete decisioni importanti in ambito lavorativo.

Cancro. L’amore migliora rispetto ai mesi scorsi. State riprendendo le giuste forze. Qualche single potrebbe addirittura incontrare una persona speciale. Sul lavoro dovrete aspettare prima di trovare la soluzione ideale.

Leone. Domani sarà una giornata un po’ tesa. Muovetevi con prudenza e solo in questo caso le situazioni, sul lavoro e con il partner, si rasserenano.

Vergine. Avete un bellissimo oroscopo ad inizio settimana. Fatto di successi sia sul lavoro che in amore. Sul lavoro ci sono importanti novità, ottime notizie anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox 8 marzo 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. L’amore vi regala una ventata d’aria fresca. Cominciate a scorgere un po’ di luce e di sereno. Pochi problemi economici, occhio alle spese.

Scorpione. Vi sentite più propensi verso il prossimo. Questo vi porta a benefici nella socialità. Sul lavoro dovrete impegnarvi un po’ di più per ricevere i giusti risultati.

Sagittario. Il lavoro procede in modo altalenante e pretende da voi ancora impegno e determinazione. In amore ci sono migliorie rispetto ai mesi scorsi ma ci saranno ancora contrasti importanti.

Capricorno. Incontri molto promettenti se siete predisposti. Fate particolare attenzione alle finanze, il periodo è un po’ complicato.

Acquario. Lunedì cercate di non litigare con il partner anche se vi sentite nervosi. E’ una fase un po’ frastornata.

Pesci. Cercate di evitare le discussioni in famiglia. Sul lavoro impegnatevi, sì, ma con ritmi un po’ rallentati domani, e vedrete che questa tensione se ne andrà. Tutta colpa della luna.