Serie A, Pozzo si sfoga: “Il campionato andava fermato, mancata coerenza”

Notizie Serie A: Pozzo sulla situazione campionato

Notizie Serie A Pozzo | Il campionato si appresta a riprendere, ovviamente sotto il segno della paura. I casi in Italia sono aumentati notevolmente negli ultimi giorni, e le attività sportive sono sempre ad alto rischio. I provvedimenti presi dalla Lega e FIGC hanno sicuramente fatto storcere un po il naso a qualche addetto ai lavori, compreso patron e giocatori. A dire la sua ci ha pensato anche il Presidente dell’Udinese, Pozzo, che ha voluto sfogarsi sulla questione:

“Di fronte ad una situazione del genere ci vuole molta prudenza, ma soprattutto coerenza. A mio parere non c’è stata, il campionato andava fermato, in attesa di altre informazioni sulla diffusione del virus. In queste settimane c’è stato un tira e molla esagerato, tutto questo andava evitato. Se proprio non si voleva stoppare tutto, tanto vale che si adottavano i provvedimenti di cui si era parlato inizialmente. Lo si faceva per tutti uniformemente, in modo da avere un quadro della situazione più chiaro e completo”

Serie A: il campionato sarà fermato?

Ad oggi la Serie A sembra essere pronta a ricominciare, ma la cosa potrà durare nel tempo? Chiaramente è difficile fare un pronostico, ma fatto sta che il virus sta prendendo forma ogni giorno sempre di più. Il rischio stop è altissimo, con parecchie autorità che hanno già espresso la loro opinione in merito. Per ora si aspetta, con tanta, ma tanta paura.