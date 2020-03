Tweet on Twitter

Share on Facebook

Notizie Parma, il da Faggiano: “Si doveva sapere prima”

Ultime Parma | La Serie A rischia la sospensione definitiva. La Serie A rischia di non giocare fino al prossimo 3 aprile. In attesa di conoscere il destino di Parma-Spal e dell’intero campionato, come riportato da DAZN, il direttore sportivo Daniele Faggiano ha rilasciato qualche battuta ai giornalisti presenti.

Le parole di Faggiano

«Si doveva sapere prima», ha tuonato il dirigente gialloblù. Le squadre sono rientrate negli spogliatoi e dovrebbero tornare in campo alle 13.45.