Emergenza Coronavirus, Balotelli si sfoga: “Giocare per far divertire qualcun altro?”

Notizie Brescia: Balotelli si sfoga sulla questione Coronavirus

Notizie Brescia Balotelli | La Serie A sta per riprendere, e in questo pomeriggio andranno in scena diverse partite, ovviamente ancora sotto il segno della paura. L’emergenza Coronavirus sta dilagando nella penisola italiana, e ancora di più al nord, dove i casi confermati e i decessi stanno aumentando con il passare dei giorni. Le attività sportive potrebbe essere fermate da un momento all’altro, e in questa situazione così surreale c’è chi ha voluto sfogarsi: Mario Balotelli. L’attaccante italiano ha detto la sua su Instagram:

“Non scrivetemi stronzate come “Voi siete protetti”, oppure “A porte chiuse non succede nulla”. Io amo il calcio più di voi, ma con la salute non si scherza. Giocare significa entrate in contatto con tante altre persone e soprattutto viaggiare. A causa del Coronavirus non posso vedere i miei figli e non vorrei attaccare niente a mia madre. Dovremmo giocare per far divertire qualcun altro? Oppure per non far perdere soldi a qualcuno? Riprendetevi, con la salute non c’è nulla da scherzare”

Balotelli, l’urlo straziante affiancato da Tommasi

Balotelli si è sfogato parecchio e ha detto la sua sulla questione coronavirus, così come altri addetti ai lavori. Fermare il campionato è un’ipotesi più che valida, e nella giornata di ieri sono arrivate altre dichiarazioni pesantissime da parte di Tommasi, presidente dell’AIC. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione.