News Juventus, Emre Can ha ritrovato la sua dimensione: è rinato al Borussia Dortmund

News Juventus, Emre Can | E’ tornato a parlare della Juventus, considerata praticamente un’esperienza non positivissima, Emre Can. Il centrocampista tedesco è tornato a brillare dopo un periodo non facile in bianconero. Due stagioni a Torino, prelevato a parametro zero dopo ottime annate a Liverpool, in cui è stato prima un perno vincente dell’undici di Massimiliano Allegri, poi clamorosamente finito ai margini con l’arrivo di Maurizio Sarri. Il tecnico di Figline lo escluse nella scorsa estate dalla lista Champions e fu quella la scintilla che fece traboccare il vaso. Nell’ultima sessione di mercato ha deciso di dire addio al club bianconero, preferendo così la titolarità al Borussia Dortmund, club in cui ha ritrovato la sua miglior condizione.

Notizie Juventus, Emre Can: “Adesso mi sento importante, i soldi non sono tutto nella vita”

Sono arrivate parole scottanti da parte di Emre Can che, nell’ultima finestra di mercato, ha dato addio alla Juventus. E’ passato al Borussia Dortmund, trovando nella Bundesliga la sua rinascita. E’ stato intervistato dai colleghi stranieri di Kicker, parole di un calciatore che non aveva vissuto positivamente gli ultimi momenti alla Juve: “Ho ricevuto tre proposte dalla Premier League e vi dico che tra queste, c’era il Manchester United. Non ci ho pensato neanche un secondo, anche perché io sono stato a Liverpool. Con il Dortmund c’era molta simpatia, volevo andare in un club che mi avrebbe fatto sentire importante. E’ così al Borussia Dortmund, perché sento di servire alla squadra. E’ tutto perfetto, mi sento perfetto per questo club. I soldi sono un fattore importante della vita, ma non sono tutto”.