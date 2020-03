Milan-Genoa: risultato, sintesi, gol e highlights

Milan-Genoa: il risultato della gara. Si gioca a San Siro nel deserto delle porte chiuse. Comincia forte la squadra di Nicola che dopo pochi minuti è già in vantaggio.

Milan-Genoa: il primo tempo

Sanabria va via sulla destra e mette dentro il pallone per Pandev, il macedone si inserisce e da due passi deve solo spingere dentro la palla per portare avanti i suoi. Il Milan è vivo e arriva frequentemente sulla trequarti offensiva ma non fa mai male a Perin che è impegnato solo da Calhanoglu che, sfruttando un bellissimo assist di Ibra, spara sul portiere di proprietà della Juventus. Il Grifone però è pericoloso e trova il raddoppio. Azione in fotocopia sulla destra, questa volta Schone spizza di tacco e sul secondo palo arriva Cassata che segna il raddoppio.

Milan-Genoa: il secondo tempo

Nel secondo tempo il Milan prova a recuperare ma la difesa ospite tiene bene. Entrano Bonaventura e Leao per dare maggior peso offensivo alla squadra di Pioli. La miglior occasione nella prima metà della ripresa è di Bonaventura che calcia da 40 metri provando a sorprendere Perin che tuttavia recupera e blocca. Nel finale in gol va Ibrahimovic che sfrutta un rimpallo e mette dentro da pochi passi.