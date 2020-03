Milan-Genoa, Pioli: “Addio? Non ne parlo più, voglio finire bene”

Milan-Genoa, Pioli a DAZN

Ultime Milan | Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato a DAZN dopo la gara:

Notizie Milan, parla Pioli

“Giocare senza pubblico non è calcio. Avevamo una grande opportunità per dimostrare le nostre qualità, non l’abbiamo vinta per demeriti nostri.

Ultime ore? Noi non dobbiamo avere alibi e giustificazioni, non per le porte chiuse e per le difficoltà societarie. Noi abbiamo lavorato bene, dovevamo essere più attenti. Non posso dire che la squadra non ha fatto la partita. Non abbiamo mai preso la porta, 3 volte in 22 tiri. Dovevamo essere più attenti e determinati. Non ci siamo riusciti e ci siamo trovati sotto perchè abbiamo sbagliato. Il caos societario e le porte aperte non contano, abbiamo lavorato bene a Milanello.

Test mentale? Difficile dire che non abbia funzionato qualcosa quando fai una partita del genere. Non è stato l’aspetto tecnico o tattico, mancava determinazione. Dovevamo fare di più e meglio. E’ un peccato perchè oggi era una grande occasione per sistemare la nostra classifica in un contesto delicato. Giocare a San Siro vuoto è surreale, abbiamo provato a venire ieri qua per avere un vantaggio, siamo stati meno attenti del Genoa. Non centra niente nulla.