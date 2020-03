Milan-Genoa, Nicola a DAZN

Notizie Genoa, Davide Nicola, tecnico del Genoa, ha parlato a DAZN dopo la gara contro il Milan:

Le parole di Nicola

“Giro i complimenti ai miei ragazzi, non era facile. Il gesto del saluto finale era per la nostra gente alla quale teniamo. Volevamo salutarli a distanza perchè sono nella nostra testa.

Devo dire che non è stata una scelta abbassarsi ma dettata dall’abilità del Milan. Avevamo uno in meno sulla prima linea di pressione. Per caratteristiche dei nostri esterni abbiamo perso baricentro, non è la nostra idea ma è una strategia dettata dalle condizioni. Dovevamo essere compatti. La nostra idea resta quella di aggredire alti.

Biraschi su Rebic? In parte sì. Anche Hernandez poteva far male, è sicuramente un’arma importante del Milan e noi abbiamo alzato la struttura dei centrali per contenere Ibra. Si defila sulla parte cieca. Volevamo avere struttura, la gara è piaciuta pur nelle difficoltà. Ho una squadra di uomini, qualsiasi progetto tecnico può avere valenza.

Sospensione campionati decisa da AIC? Personalmente ho apprezzato molto Klopp, noi non abbiamo la competenza per sapere cosa sia giusto fare, noi facciamo il nostro lavoro ed aspettiamo. Un allenatore non ha la capacità di poter decidere queste cose, ci facciamo trovare pronti. Questo è quello che conta“.