Milan-Genoa: highlights, risultato, sintesi e gol – VIDEO

Milan-Genoa: Partita complicata per i rossoneri. Il Genoa passa subito. Sanabria va via sulla destra e mette dentro il pallone per Pandev, il macedone si inserisce e da due passi deve solo spingere dentro la palla per portare avanti i suoi. A metà del primo tempo. Azione in fotocopia sulla destra, questa volta Schone spizza di tacco e sul secondo palo arriva Cassata che segna il raddoppio. Nel finale in gol va Ibrahimovic che sfrutta un rimpallo e mette dentro da pochi passi.