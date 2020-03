Marotta, Juventus-Inter: “Situazione paradossale. Ritorno da ex? Sono un professionista”

Marotta nel prepartita di Juventus-Inter

Marotta prima di Juventus-Inter | Ha parlato ai microfoni di Sky Sport, nel pre-partita di Juventus-Inter, l’amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta. Ecco le sue parole.

CLICCA QUI PER LE FORMAZIONI UFFICIALI

Le parole di Marotta

“Atmosfera surreale, giocare a calcio senza pubblico è pari a zero, le difficoltà saranno nel trovare le giuste motivazioni. Situazione paradossale, speriamo possa finire presto. Tornare da avversario? Io sono un uomo di calcio, ho cambiato società. E’ normale legarsi a chi fa parte di alcuni club, l’importante è amare questa professione ed oggi io mi trovo in una grande società. Farò di tutto per rendere felici i miei nuovi tifosi. Eriksen fuori? Posso dire che le partite durano 90 minuti, l’obiettivo è di vincere, non è detto che si debbano fare delle scelte precise. Il nostro allenatore fa le sue valutazioni, spesso e volentieri dalla panchina possono subentrare giocatori determinanti. Vedremo quello che succederà tra i campionati europei e italiano. Terranno conto dell’emergenza che viviamo in Italia. Rischio di non giocare neanche le coppe? Penso di no, perché quelle che sono le sensazioni, vanno nel senso di giocare anche se a porte chiuse. Valutazioni che prenderà il nostro Governo, poi vediamo in Lega Calcio e alla UEFA cosa succede. Troppo a ridosso per sospendere questa giornata, non c’erano i tempi e i presupposti per farlo. Posso dire che la Lega Calcio ha rispettato i decreti ministeriali. Ieri è stato emanato un nuovo decreto e le società hanno rispettato in pieno questa situazione. Con quale spirito di arriva in trasferta? Sicuramente viviamo un disagio, sono certo che le società hanno adottato tutte le cautele per garantire maggiore sicurezza nel rispetto della loro salute”.