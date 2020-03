Maicon analizza Juventus-Inter | Nonostante le difficoltà per scendere in campo, questa sera si giocherà regolarmente Juventus-Inter, recupero della 26esima giornata. All’Allianz Stadium si deciderà una buona fetta del campionato in un ambiente molto particolare. Maicon, ex difensore dell’Inter, ha presentato la partita ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Juventus-Inter, le parole di Maicon

L’ex difensore nerazzurro ha ricordato una delle sfide più importanti tra Inter e Juventus che lo vide protagonista assoluto con un gol strabiliante.

“Il mio gol decise lo Scudetto. Anche gli avversari, di fronte a quel gol capirono di non poter fare nulla. Questa partita mi ricorda un po’ quella. Soprattutto per il momento in cui arriva: sarà decisiva per la vittoria del campionato. L’Inter ha bisogno di vincere e penso che alla fine riuscirà a vincere lo Scudetto”.

Conte? “E’ un grande allenatore, un condottiero. Trasmette grande carica e voglia di vincere. Se giocassi ancora mi piacerebbe essere allenato da lui“.

Juventus in crisi? “Non è come si dice. A Lione ha giocato male e ha perso ma in Champions League è sempre diverso rispetto alla Serie A. Quando giocano in casa è difficile batterli o fare una buona prestazione”.

Maicon non ha dubbi sulla vittoria dello Scudetto

L’ex difensore brasiliano non ha avuto alcun dubbio sulla vittoria dello Scudetto e ha parlato anche dei vari calciatori che si affronteranno stasera.

“Dybala è fortissimo ma se dovessi scegliere, prenderei Lautaro Martinez. Gioca in modo straordinario e i risultati si vedono. Ci sono tutte le big su di lui ed è normalissimo. Cristiano Ronaldo? Fortissimo ma è Messi il numero uno in assoluto”.