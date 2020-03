Juventus-Inter, splendido gol di Dybala (HIGHLIGHTS VIDEO)

Tweet on Twitter

Dopo il vantaggio targato Ramsey arriva la rete di Paulo Dybala per il raddoppio bianconero: il risultato di Juventus–Inter cambia ancora, siamo sul 2-0.

Rete di Dybala in Juve-Inter (VIDEO)

Con l’ingresso della Joya è cambiato qualcosa, è apparso palese da subito come l’ingresso dell’argentino potesse mettere in difficoltà gli avversari, che non hanno saputo reagire al gol di Ramsey. L’azione viene cominciata dallo stesso attaccante, che dopo un controllo magico serve al centro e riceve il pallone di ritorno davanti all’area di rigore, dove con un controllo manda Young fuori tempo e poi batte Handanovic con un esterno mancino. Una rete da vedere e rivedere.