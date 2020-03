Juventus-Inter, Sarri sul coronavirus: “Giusto far rischiare gli addetti ai lavori?”

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l’Inter.

Le parole di Sarri a Sky

Il derby d’Italia è andato alla Juventus, ecco l’analisi del tecnico toscano dopo il triplice fischio: “Partire con Cuadrado alto ci lasciava fuori Douglas e Dybala, invece così ci siamo lasciati le due soluzioni. Oggi Paulo era importante giocarselo nel momento decisivo della partita. Vittoria importante ma ci sono ancora 12 partite da giocare in teoria, la Juve si avvicina a quello che voglio io. Venivamo da una partita in cui abbiamo speso energie nervose, la squadra si era appiattita, abbiamo puntato su giocatori che in questo periodo ci sono sembrati più energici dal punto di vista fisico e psicologico. Gonzalo ha fatto una partita di sacrificio, gli è stato chiesto lavoro difensivo su Brozovic, si è sacrificato molto, ha giocato lontano dalla porta. Al di là del risultato abbiamo concesso poche palle gol ad una squadra pericolosa come l’Inter. Fermare il calcio per il coronavirus? Se c’è una categoria di persone che mi fa paura è il tuttologo, io posso parlare di calcio. L’unica cosa che mi sono chiesto è se giusto togliere 2 ore di svago alle persone e far rischiare qualcosa invece agli addetti ai lavori. La sensazione della paura in questi momenti non ce l’hai”.